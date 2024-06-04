В Тяжине в загородном лагере завершилась смена для активистов движения первых

В оздоровительном лагере «Олимпиец» 65 ребят на протяжении четырех дней создавали различные проекты, мастерили инсталляции, пели, танцевали, сочиняли сказки. Активисты создавали креативные отрядные уголки, организовали дефиле «Я иду своей дорогой», участвовали в квизе «Будь в Движении» и зажигательном танцевальном баттле.

День неразберихи особенно запомнился ребятам. Мальчишки уплетали кашу из кружек, в то время как девочки пили чай из тарелок. После завтрака, вместо обычной утренней зарядки, к удивлению детей, объявили вечерний огонек. Взрослые объяснили, что это день наоборот. В честь двух именинников все отряды приготовили свои неповторимые поздравительные номера.