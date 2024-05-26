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В Тяжине высажена Аллея Памяти Героев

В акции, проведенной по инициативе участников группы «Своих не бросаем» приняли участие родители и родственники погибших земляков – участников специальной военной операции, неравнодушные жители, представители органов местного самоуправления.
Собравшихся поприветствовали глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и представитель группы «Своих не бросаем» Марина Эдуардовна Царегородцева. Леонид Геннадьевич Баранов поблагодарил земляков за увековечивание памяти воинов, погибших за правое дело. В парке культуры и отдыха участники акции высадили деревца липы.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
26/05/2024
Общество
Тяжин
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