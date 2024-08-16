В Тяжине завершается строительство многоквартирного дома по улице Чехова, 35

Работы выполнены на 90 %. В светлых, уютных квартирах строители устанавливают двери. Дело осталось за благоустройством придомовой территории. Индивидуальность современному дому придает граффити в исполнении Томаса Лебедева – креативного художника из города Кемерово. Новостройку планируют сдать в эксплуатацию к концу текущего года.

На объекте побывали ветеран строительной отрасли, почётный гражданин Тяжинского округа Валерий Степанович Ефремов и глава муниципалитета Виктор Ефремович Серебров. В честь профессионального праздника глава округа вручил представителям подрядной организации ООО «ЖилРемСтрой» почетные грамоты.