Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжине завершился межрегиональный турнир по волейболу среди девочек 2013-2014 годов рождения

Соревнования посвящены 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. На протяжении четырех дней 8 команд из городов Чита, Кемерово, Красноярск, Асино и Северск Томской области, села Белый Яр республики Хакасия и Тяжинского муниципального округа боролись за звание победителя турнира.
Помимо волейбольных соревнований участницам были предложены познавательно-информационная встреча в Доме культуры «В памяти народной» и экскурсия в музей под открытым небом в селе Преображенка.
По итогам соревнований победу одержала команда МАОУ «Спортивная школа 115» (город Красноярск). На втором месте команда АУ РХ «Спортивная школа «Тея» (село Белый Яр) и третье место досталось МАОУ ДО «ДЮСШ» (поселок Тяжинский).

Спорт
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Спорт
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus