В Тяжине завершился межрегиональный турнир по волейболу среди девочек 2013-2014 годов рождения

Соревнования посвящены 100-летию со дня рождения Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова. На протяжении четырех дней 8 команд из городов Чита, Кемерово, Красноярск, Асино и Северск Томской области, села Белый Яр республики Хакасия и Тяжинского муниципального округа боролись за звание победителя турнира.

Помимо волейбольных соревнований участницам были предложены познавательно-информационная встреча в Доме культуры «В памяти народной» и экскурсия в музей под открытым небом в селе Преображенка.

По итогам соревнований победу одержала команда МАОУ «Спортивная школа 115» (город Красноярск). На втором месте команда АУ РХ «Спортивная школа «Тея» (село Белый Яр) и третье место досталось МАОУ ДО «ДЮСШ» (поселок Тяжинский).