Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел День первокурсников

Утро началось с торжественной линейки, где ведущие сказали много добрых слов в адрес первокурсников. Затем студенты разошлись на занятия, а после пар состоялся «Старт первых».
Первокурсники прошли шесть станций: «Движение первых», «Я – волонтер», «МедиаСтарт», «Ты – лидер!», «Творчество» и «ЗОЖ». На каждой площадке ребята участвовали в разных активностях, где смогли проявить свои таланты и способности.
Для первокурсников день завершился яркой развлекательной программой «А нам не слабо». Ребята с энтузиазмом участвовали в увлекательных испытаниях, которые для них подготовила режиссер Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» Ольга Викторовна Петракова.
Каждое задание было не просто проверкой своих возможностей, а настоящим приключением. Студенты объединяли картинки, демонстрировали свои знания, отвечая на различные вопросы, угадывали песни по иллюстрациям и даже исполняли их! Каждый участник ушел с зарядом позитива и бодрости.
Организаторы выразили уверенность в том, что для первокурсников этот день станет началом замечательных студенческих лет, наполненных новыми знаниями, яркими событиями и незабываемыми впечатлениями.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
09/10/2024
Образование
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus