В Тяжинском агропромышленном техникуме прошел День первокурсников

Утро началось с торжественной линейки, где ведущие сказали много добрых слов в адрес первокурсников. Затем студенты разошлись на занятия, а после пар состоялся «Старт первых».

Первокурсники прошли шесть станций: «Движение первых», «Я – волонтер», «МедиаСтарт», «Ты – лидер!», «Творчество» и «ЗОЖ». На каждой площадке ребята участвовали в разных активностях, где смогли проявить свои таланты и способности.

Для первокурсников день завершился яркой развлекательной программой «А нам не слабо». Ребята с энтузиазмом участвовали в увлекательных испытаниях, которые для них подготовила режиссер Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» Ольга Викторовна Петракова.

Каждое задание было не просто проверкой своих возможностей, а настоящим приключением. Студенты объединяли картинки, демонстрировали свои знания, отвечая на различные вопросы, угадывали песни по иллюстрациям и даже исполняли их! Каждый участник ушел с зарядом позитива и бодрости.

Организаторы выразили уверенность в том, что для первокурсников этот день станет началом замечательных студенческих лет, наполненных новыми знаниями, яркими событиями и незабываемыми впечатлениями.