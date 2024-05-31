В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла очередная занимательная перемена

Активисты под руководством педагога дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич организовали различные интерактивные пространства, где студенты могли не только отдохнуть, но и подыскать себе вариант для творческого самовыражения.

Так нейрографика помогала ребятам преобразовать негативные эмоции в позитивные. Рядом, в зоне лепки из воздушного пластилина студенты создавали свои антистрессовые талисманы.

Большой популярностью пользовался сектор интеллектуальной игры «Словодел», где участники соревновались в умении составлять слова. В киноклубе ребята обсуждали художественные фильмы и обменивались мнениями.

Занимательные перемены проходят в Тяжинском агропромышленном техникуме в рамках социального проекта «В точке притяжения».