В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла очередная занимательная перемена

Активисты под руководством педагога дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич организовали различные интерактивные пространства, где студенты могли не только отдохнуть, но и подыскать себе вариант для творческого самовыражения.
Так нейрографика помогала ребятам преобразовать негативные эмоции в позитивные. Рядом, в зоне лепки из воздушного пластилина студенты создавали свои антистрессовые талисманы.
Большой популярностью пользовался сектор интеллектуальной игры «Словодел», где участники соревновались в умении составлять слова. В киноклубе ребята обсуждали художественные фильмы и обменивались мнениями.
Занимательные перемены проходят в Тяжинском агропромышленном техникуме в рамках социального проекта «В точке притяжения».
31/05/2024