В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли экскурсии встречи и программы, посвященные Дню СПО

В одном из лучших учреждений среднего профессионального образования севера Кузбасса обучаются более 420 студентов. С праздником студентов и преподавателей поздравили председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин и начальник отдела агропромышленного и лесного комплекса администрации муниципалитета Максим Владиславович Федоров. Лучших из лучших отметили наградами. Затем состоялась концертная программа.

Руководитель группы по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» Артем Александрович Григоров провел для студентов увлекательную экскурсию по музею техникума. Учебное заведение на протяжении почти полувека уверенно движется по траектории роста – от профессионально-технического училища, агролицея и профессионального лицея до агропромышленного техникума. За 49 лет техникум выпустил более 13 тысяч специалистов, среди которых трактористы, водители, операторы машинного доения, продавцы, повара и другие.

Председатель студенческого совета Тяжинского агропромышленного техникума Кристина Лапицкая организовала и провела для студентов первого курса, обучающихся по профессии «Кухонный работник» экскурсию «Мы из СПО». Во время экскурсии по музею техникума Кристина рассказала ребятам об истории праздника и о том, как он отмечается в учебном заведении. Она познакомила студентов с историей техникума и его традициями, рассказала о ветеранах и выпускниках учебного заведения.

Для ребят экскурсия стала важным шагом на пути формирования их профессиональной идентичности.

В группах по профессии «Повар, кондитер» состоялась встреча с выпускницей техникума Натальей Владимировной Рославлевой. Она училась на повара и успешно работает по этой профессии. Наталья Владимировна рассказала студентам о своём опыте обучения и о том, как она стала успешным поваром. Также поделилась авторскими методиками по развитию навыков в кулинарии.

В Тяжинском агропромышленном техникуме прошла программа «Погружение в мир СПО». Студенты первого курса по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» получили уникальную возможность погрузиться в историю создания системы среднего профессионального образования.

В техникуме состоялась «занимательная перемена» под девизом «Я из СПО»! Студенты разных групп и курсов собрались вместе для участия в соревнованиях по настольным играм. Ребята сражались в «морской бой», играли в шахматы, уно и дженго. «Занимательная перемена» помогла не только отлично провести время, но и укрепить командный дух.