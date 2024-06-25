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В Тяжинском агропромышленном техникуме прошли профподготовку более 250 человек

В рамках программы обучения взрослого населения в 2023-2024 учебном году проводилась профессиональная подготовка по различным направлениям. Под руководством опытных наставников техникума слушатели по профессии «Повар», направленные центром занятости населения Тяжинского округа освоили теоретические и практические аспекты кулинарного мастерства.
Сдавая итоговый квалификационный экзамен, будущие повара продемонстрировали членом аттестационной комиссии высокий уровень подготовки. Они успешно справились с практическими заданиями по приготовлению различных блюд, соблюдению санитарных норм и правил сервировки. По результатам экзамена все слушатели программы профессионального обучения подтвердили свою квалификацию.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/06/2024
Образование
Тяжин
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