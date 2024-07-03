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В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась церемония вручения дипломов

Директор образовательного учреждения Олег Алексеевич Белинский поздравил выпускников с успешным завершением учебы. В этот день дипломы получили студенты, которые освоили специальности и профессии: «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономика и бухгалтерский учет», «Повар, кондитер», «Мастер сельскохозяйственного производства» и «Сварщик».
Кроме того, свидетельства о прохождении курсов профессиональной подготовки вручены выпускникам по направлениям «Рабочий зеленого строительства» и «Слесарь-сантехник». Многие из выпускников были отмечены грамотами и благодарностями за активное участие в жизни техникума, отличную и хорошую успеваемость. Родители выпускников также получили благодарственные письма за достойное воспитание детей. Среди выпускников есть и те, кто сейчас проходит службу в армии, а также находится в зоне СВО. За них дипломы получили их родители.
В ответном слове выпускники выразили благодарность своим преподавателям, руководителям групп, и вручили им памятные подарки.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
03/07/2024
Образование
Тяжин
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