В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялась церемония вручения дипломов

Директор образовательного учреждения Олег Алексеевич Белинский поздравил выпускников с успешным завершением учебы. В этот день дипломы получили студенты, которые освоили специальности и профессии: «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», «Экономика и бухгалтерский учет», «Повар, кондитер», «Мастер сельскохозяйственного производства» и «Сварщик».

Кроме того, свидетельства о прохождении курсов профессиональной подготовки вручены выпускникам по направлениям «Рабочий зеленого строительства» и «Слесарь-сантехник». Многие из выпускников были отмечены грамотами и благодарностями за активное участие в жизни техникума, отличную и хорошую успеваемость. Родители выпускников также получили благодарственные письма за достойное воспитание детей. Среди выпускников есть и те, кто сейчас проходит службу в армии, а также находится в зоне СВО. За них дипломы получили их родители.

В ответном слове выпускники выразили благодарность своим преподавателям, руководителям групп, и вручили им памятные подарки.