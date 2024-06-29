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В Тяжинском агропромышленном техникуме завершился проект «В точке притяжения»

В финале самым активным участникам проекта организаторы вручили призы. Студенты получили яркие, стильные и функциональные сувениры: настольные игры, брелоки, значки, банданы, ручки, бутылки для воды, наклейки и сумки-шопперы. Эти памятные подарки подчеркивают, что участие в проекте было инвестицией в собственное развитие и возможностью познакомиться с новыми людьми.
В рамках проекта «В точке притяжения» действовали несколько взаимосвязанных клубов, нацеленных на развитие у студентов разносторонних интересов. Благодаря проекту ребята не только получили новые знания и навыки, но и укрепили дружеские связи, приобрели опыт работы в команде, испытали радость от общения и совместного творчества.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/06/2024
Образование
Тяжин
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