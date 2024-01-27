В Тяжинском округе 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады посвятили выставки, часы памяти, акции

В поселке Тяжинский глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, заместитель председателя Правительства Кузбасса (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Павлович Ильин, представителями организаций, учреждений, общественных организаций возложили цветы к мемориалу воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Накануне жительнице посёлка Тяжинский Евгении Ивановне Гладиковой, единственной блокаднице Ленинграда в округе представители властей вручили почётный знак «В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Родилась Евгения Ивановна в 1932 году в городе Ленинграде. С четырех лет воспитывалась в детском доме на станции Лахта-Ольчино Ленинградской области. В 1940 году Евгению перевели в детдом № 3 города Ленинграда, где она пошла в первый класс. На летних каникулах всех детей отправили за город. В июне 1941 года ребятишек вернули в город, потому что началась Великая Отечественная война.

В блокадном Ленинграде Евгения Ивановна находилась девять месяцев. Женщина отчетливо помнит варварские бомбежки и артиллерийские обстрелы, которым фашисты подвергали город на Неве. Труднее всего было переносить голод. На всю жизнь она запомнила вкус хлеба из опилок. В июне 1942 года Евгению вместе с другими воспитанниками детского дома эвакуировали из осажденного города.

Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова совместно с волонтерами объединения «Во!круг книг» провели для студентов Тяжинского агропромышленного техникума вечер-реквием «Блокадной памяти страницы: ленинградские рубежи тяжинцев». На встрече прозвучали записи воспоминаний ветеранов войны: Михаила Дмитриевича Герасимова, Петра Романовича Клещикова, Авенира Михайловича Харчева, Михаила Ивановича Шамаханова, Николая Дмитриевича Лукашевича.

Ребята узнали о том, что ленинградская земля хранит прах 221 воина-тяжинца. И о том, что в Тяжинском районе проживали жители блокадного Ленинграда, вывезенные детьми по «Дороге жизни» из осажденного города на Большую землю, а затем в Сибирь: Матвей Матвеевич Адамянц, Иван Максимович Зуев, Анатолий Анисимович Матюшенко и сейчас проживает в поселке Тяжинский Евгения Ивановна Гладикова. Свои стихотворения непокоренному Ленинграду посвятили тяжинские самобытные поэты: Алексей Николаевич Ростовский и Тамара Николаевна Халикова. Студенты посмотрели фильм о Бороковском детском доме, который был открыт для детей из блокадного Ленинграда в августе 1942 года. Для ленинградских ребятишек путь в далекую Сибирь, в затерянное на ее просторах село Бороковку растянулся на 20 дней. Дети, доставленные конными подводами, были ослаблены голодом и холодом. Забота воспитателей и учителей, свежий воздух и хорошее питание позволили ребятам окрепнуть и в 1943 году многие из них уже пошли в школу.

Студенты-волонтеры Тяжинского агропромышленного техникума посетили отделение дневного пребывания центра социального обслуживания населения. Ребята провели для получателей отдыхающих ветеранов викторину «900 дней блокады».

В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова прошла акция «Свеча памяти». Используя подручные материалы, активисты Движения Первых изготовили подсвечники. На каждом из них – надпись с «900» (в литературе и на памятниках используется округление до 900 дней блокады). Каждый ребенок создал свой уникальный подсвечник, в котором зажег свечу у памятника ветеранам-односельчанам, участникам Великой Отечественной войны.

Работники учреждений культуры приняли участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб». В рамках недели памяти «900 дней мужества», специалисты Новопокровского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности посетили многодетные семьи и провели с ними день семейного громкого чтения «Подвиг Ленинграда».

В Итатском городском Доме культуры состоялась премьера спектакля - диалога «Ленинградские школьницы». Постановка основана на реальных историях ленинградских учениц, которые вели свои дневники, и по их записям был выстроен сюжет спектакля. Как и все подростки, они верили в лучшее, мечтали, дружили, влюблялись, строили планы и верили в светлое, мирное будущее. В годы блокады школьницы вместе старались пережить эту страшную трагедию, и как могли, помогали взрослым.

В Новопокровском сельском Доме культуры открылась выставка военного плаката «Блокада. 80 лет». Специалисты Итатского городского Дома культуры организовали выставку «История блокады в предметах». В экспозициях представлены газетные вырезки и плакаты, рассказывающие о трагических событиях, предметы быта. Книжные выставки открылись в Новопреображенском секторе Старо-Урюпского сельского Дома культуры и Новопокровском СДК. В Октябрьском сельском Доме культуры действует фотовыставка «Непокоренный Ленинград».

Специалисты Георгиевского сектора Даниловского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей и подростков час памяти «Блокадной вечности страницы». В Листвянском СДК для детей состоялась беседа «900 дней мужества». Специалисты Ступишинского сельского Дома культуры провели для школьников час мужества «Город мужества и славы». В Новоподзорновском СДК для учащихся школы состоялась беседа «Мы помним о вас, ленинградцы».

В поселке Тяжинский сотрудники центра национальных культур для учащихся 6 класса Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова провели беседу «Страницы блокадного Ленинграда». В окружном историко-краеведческом музее для учащихся 7-8 классов Тяжинской средней школы № 3 и ребят творческого объединения «Город детства» Тяжинского центра дополнительного образования прошел патриотический час «Летопись блокадного Ленинграда».

На сцене Тяжинской детской школы искусств № 31 учащиеся отделения театрального искусства показали литературно-поэтическую композицию «Стойкий Ленинград», посвященную 80-летию освобождения города от блокады немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. В ходе постановки прозвучали стихи известной поэтессы Ольги Берггольц и других советских поэтов о стойкости и мужестве защитников города-героя в период блокады, о варварстве и жестокости врага, и страшных лишениях, которые довелось пережить ленинградцам.

Чтение произведений сопровождалось документальными кадрами из фильмов «Блокадный Ленинград» и «Ленинградский метроном». Ведущий композиции, преподаватель отделения театрального искусства Алексей Васильевич Суханов зачитал официальные сводки и материалы о блокаде Ленинграда. Музыкальным сопровождением постановки послужили произведения Дмитрия Шостаковича и песни о городе созданные в послевоенное время.