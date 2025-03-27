В Тяжинском округе к Всероссийской акции «В гости к ветерану» присоединяются юные артисты

Участники образцового коллектива «Росинка» и их руководитель Лидия Ивановна Жабина посетили жительниц поселка Тяжинский. Артисты поздравили с 80-летием великой Победы единственную в округе блокадницу Ленингада, почетного гражданина Тяжинского муниципального округа Евгению Ивановну Гладикову и труженицу тыла Людмилу Петровну Воронину.

Евгения Ивановна Гладикова родилась в 1932 году в городе Ленинграде. С четырехлетнего возраста воспитывалась в детском доме. Только спустя год после начала Великой Отечественной войны детей удалось эвакуировать из кольца блокады по «дороге жизни» через Ладожское озеро. После войны Евгения Ивановна посвятила себя здравоохранению и социальной работе. Ее общий трудовой стаж – 42 года.

С 1942 года живет в поселке Тяжинский Людмила Петровна Воронина. В военные годы она прошла обучение и работала лаборантом на маслозаводе. В 1945 году продолжила трудовую деятельность на метеорологической станции, где проработала 44 года.

Гости исполнили для ветеранов русские народные песни. В знак уважения и признательности ветеранам вручили подарки от Эдварда Мушеговича Сапликчян.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности