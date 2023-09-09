В Тяжинском округе отметили 99-летие муниципалитета

На главной площади окружного центра с утра была развернута торговля. Здесь можно было приобрести хлебобулочные изделия, шашлыки и многое другое, купить игрушки и сувениры. Здесь же работали детские аттракционы.

В ДК «Юбилейный» состоялся торжественный прием, посвященный 99-й годовщине со дня образования Тяжинского района. С праздником земляков поздравили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и заместитель председателя Правительства Кузбасса по вопросам образования, науки и молодежной политики Антон Александрович Пятовский.

Звание «Почетный гражданин Тяжинского муниципального округа» присвоено ветерану боевых действий Сергею Ивановичу Щербакову. В 1966 году он окончил 10 классов Итатской средней школы, в 1969 году – Пермское военное авиационно-техническое училище имени Ленинского комсомола. Одним из первых переучился на новую технику – военно-транспортный самолет ИЛ-76. В 1977 году был назначен на должность начальника воздушно-огневой и тактической подготовки, которую исполнял до увольнения в запас в звании майора. Выполнял правительственные задания в Афганистане с первых часов ввода советских войск до 1992 года. В 1972 году Сергею Ивановичу было присвоено звание «Инструктор парашютно-десантной подготовки». Он совершил 525 прыжков с парашютом. Сергей Иванович Щербаков активно занимается общественной работой. Ветеран является одним из основателей музея боевой славы воинов-интернационалистов в поселке Тяжинский, занимается военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

Также на Доску Почета Тяжинского округа занесены имена заслуженных людей и лучшие коллективы муниципалитета: Ольга Георгиевна Кузина (заведующая Октябрьской сельской библиотекой муниципального бюджетного учреждения культуры «Тяжинская централизованная библиотечная система»), Любовь Владимировна Трифонова (оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного кооператива «Пичугинский»), коллективы, добившиеся высоких результатов работы: коллектив работников цеха общественного питания Тяжинского сельского потребительского общества (заведующая производством общественного питания Евгения Викторовна Брюханова), участники военно-патриотического клуба «Барс» МБОУ «Тяжинская средняя общеобразовательная школа № 3» (руководитель Евгений Николаевич Жернаков), коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Юбилейный» (директор Сергей Анатольевич Куличков), индивидуального предпринимателя крестьянского (фермерского) хозяйства (руководитель Степан Валерьевич Росликов), педиатрического отделения ГБУЗ «Тяжинская районная больница» (заведующая педиатрическим отделением, врач-педиатр Ольга Георгиевна Сергеева) и управления социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа (начальник Наталья Александровна Степанова).

Заслуженные награды получили ветераны. Медалью «За заслуги перед Тяжинским муниципальным округом» награждены: ветеран труда, бывший глава администрации Преображенского сельского поселения Тяжинского муниципального округа Виктор Николаевич Божко, ветеран потребительской кооперации Зоя Гавриловна Гросс, бывший инспектор Бороковского участкового лесничества территориального отдела по Тяжинскому лесничеству Александр Иосифович Дзалбо, ветеран сельскохозяйственного производства Александр Васильевич Карсаев, ветеран труда, бывший председатель Тяжинского районного суда Кемеровской области Вера Васильевна Кокрятская и ветеран управления социальной защиты населения Галина Ивановна Третьякова.

За победу в смотре-конкурсе «Лучшее оформление и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов, индивидуальной застройки на территории Тяжинского муниципального округа» Почетной грамотой главы Тяжинского муниципального округа награждена Алла Петровна Лазуркина.

Тяжинская земля – малая родина талантливых руководителей, военнослужащих, ученых, мастеров культуры, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.

В округе создаются все условия для роста сельскохозяйственного производства. За последние два года введено в оборот 4 тысячи гектаров залежных земель. В этом году вводится еще более 1600 гектаров брошенной пашни, которая не использовалась более 15 лет. На сегодняшний день в обработке 44 тысячи гектаров пашни. Несмотря на засуху этого лета, урожайность зерновых культур составляет 19,1 центнеров с гектара, при средней по области 19,7. Валовое производство зерна прогнозируется на уровне прошлого года, посеяно около 1400 гектаров озимой ржи.

В этом году в трех хозяйствах запущены в эксплуатацию новые зерносушилки, что позволит увеличить производительность труда и качество зерна. Объем инвестиций на приобретение техники составил более 40 млн. рублей.

В отрасли животноводства за 9 месяцев текущего года сохранено поголовье дойного стада, растет показатель продуктивности +544 кг на фуражную корову к уровню прошлого года. Лидер – хозяйство индивидуального предпринимателя Степана Валерьевича Росликова.

Наряду с деятельностью сохраненных восемнадцати сельскохозяйственных предприятий округа открыто новое общество с ограниченной ответственностью «Тяжинское». В селе Преображенка в этом хозяйстве установлена зерносушилка, ведется подготовка еще двух зерноскладов. Зимой следующего года аграрии планируют смонтировать вторую зерносушилку, возвести еще семь складов, цех ремонтно-механических мастерских, теплый ангар для хранения комбайнов в зимний период, а также АЗС.

В 2025 году в планах этого хозяйства строительство животноводческого комплекса на две тысячи голов дойного стада. При этом предполагается создание около 300 рабочих мест и увеличение объемов производства основной продукции в два раза.

Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занят каждый третий из числа работающих в округе. В последние годы введены новые фельдшерско-акушерские пункты, капитально ремонтируются стационарные отделения Тяжинской больницы, идет поставка нового медицинского оборудования и автотранспорта; ремонтируются социально значимые объекты и дороги. Только летом этого года отремонтировано в асфальтном исполнении более 4,5 км участков дорог в селах Малопичугино и Преображенка, поселках Листвянка и Тяжинский.

В этом году на базе школ округа открываются 7 центров гуманитарного и цифрового развития «Точки роста» и один обновленный пищеблок с новым оборудованием и мебелью. За счет реализации грантовых проектов улучшается материально-техническая база учреждений культуры. Полным ходом идет благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, игровых и спортивных площадок.

В Тяжинском округе после двенадцатилетнего перерыва вновь возводятся жилые дома. В окружном центре завершается строительство многоквартирного дома по улице Луговой. Рядом по улице Чехова начато строительство еще одного 36-квартирного дома.

Вечером для жителей и гостей округа на площади Ленина прошла концертно-танцевальная программа «Округ весь в едином целом». Здесь выступили народные, эстрадные коллективы, отдельные солисты и гости. Также состоялось массовое исполнение народной «Всетяжинской кадрили», участниками которой стали жители муниципалитета. Празднование дня рождения Тяжинского округа завершилось фееричным огненным шоу от группы «Интеграл» из города Кемерово.