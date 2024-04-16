В Тяжинском округе отметили День космонавтики

В Тяжинском агропромышленном техникуме на занятии «Я вижу Землю! Это так красиво!» из цикла встреч «Разговоры о важном», речь шла о ключевых моментах освоения человечеством космического пространства. Студенты познакомились с интересными фактами из биографии первого космонавта планеты Юрия Гагарина, узнали о современных технологиях в области исследования космоса. Для студентов-первокурсников организовали экскурсию «Космонавтика. От прошлого в будущее». Студенты техникума приняли участие в акции «Улыбка Гагарина».

В техникуме прошла космическая викторина «Звезды первых», организованная активистами первичного отделения Движения Первых при содействии советника директора ТАПТ по воспитанию Анны Владимировны Рябовой и педагога дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич. Участники команд «Звезды» и «Кометы» соревновались в решении логических задач, разгадывали космические ребусы.

В библиотеке Тяжинского агропромышленного техникума открылась выставка архивных фотографий «Первый. Путь к звездам», посвященная 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина и Дню космонавтики. Преподаватель физики Галина Алексеевна Жогина провела внеурочное занятие «В мире космоса» с просмотром документального фильма «Борис Волынов. Космическая история жизни».

Жители Тяжинского округа поддержали акции «Привет, космос!» и «Поехали» проводившиеся в рамках III Международного фестиваля Юрия Гагарина в Кузбассе. К акции «Окно в космос» присоединились режиссеры Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский, библиотекари и работники Тяжинского центра национальных культур.

В ДК «Юбилейный» состоялась детская игровая программа «Вперёд к космическим далям!». Учащиеся школ окружного центра отправились в путешествие на «ракете», ответили на «космические» вопросы, узнали фрагменты из космомультфильмов, отгадали песни о Вселенной. Приятным сюрпризом для ребят стал просмотр мультфильма «Белка и Стрелка: звездные собаки».

В Кубитетском сельском Доме культуры для детей прошел конкурс рисунков «Космический бум». В Листвянском СДК открылась выставка детских рисунков «Земля в иллюминаторе», а в Тяжиновершинском СДК – выставка детских аппликаций «Гагарин приглашает в космос». Работники Преображенского сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей информационный час «Легенды космоса». В Новоподзорновском СДК состоялся конкурс «Эстафета будущих космонавтов».

Работники Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки организовали детскую интеллектуальную игру «108 минут, изменившие мир». В Георгиевском секторе Даниловского СДК для детей и подростков состоялась познавательно-игровая программа «Человек, покоривший космос». Специалисты Тисульского СДК провели для воспитанников детского сада «Лесовичок» беседу на тему «В космос всем открыта дверь».

В Кубитетском, Акимо-Анненском сельских Домах культуры и Новопреображенском секторе Староурюпского СДК для детей прошли мастер-классы по созданию макетов космических летательных аппаратов. Ребята смогли почувствовать себя настоящими конструкторами ракетно-космической техники. Викторина «Знатоки космоса» состоялась в Листвянском сельском Доме культуры. Дети разгадывали звездные загадки, собирали из фрагментов контур космической ракеты и находили отличия на картинках. Все участники отлично справились с заданиями, проявив смекалку и эрудицию.

В Тяжинском центре национальных культур прошел квест «Космические дали», в котором приняли участие команды юнармейцев «Патриот» (Тяжинская СШ № 1), «Ирбис» (Тяжинская СШ № 2), «Барс» (Тяжинская СШ № 3), «Гром» (Ступишинская СШ) и «Юные патриоты» (Тяжинский детсад № 3 «Золотой ключик»). Ребят ждали непростые задания: «Косморебус», «Солнечная система», «Космонавт – это профессия» и другие. Каждая команда проявила смекалку и фантазию, создав своё созвездие и придумав ему легенду. Одно созвездие образовалось благодаря дельфинам, что хотели летать по небу, другая легенда гласила о созвездии всех влюбленных, а созвездие «Золотой ключик», появилось благодаря воздушным шарикам. В итоге с небольшим отрывом победила команда «Барс» Тяжинской средней школы № 3. Всем ребятам организаторы вручили на память тематические календари, а самым маленьким участникам из команды «Юные патриоты» – сладкие гостинцы. Также в центре национальных культур, в рамках акции «Юный конструктор», была организована выставка детских рисунков и поделок. В акции приняли участие ребята 1 «б» класса Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.

В День космонавтики специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провели в поселке акцию «Человек, шагнувший в космос». Участники познакомились с биографией Алексея Архиповича Леонова, узнали о том, какие награды и премии ему были вручены, а также об увлечениях космонавта. Отдыхающие отделения дневного пребывания центра социального обслуживания населения приняли участие в беседе-портрете «Он сказал: «Поехали!». Представители старшего поколения посмотрели презентацию «Человек – легенда», видеоролики «Первый полёт человека в космос», «Юрий Гагарин», «Первый человек в космосе Юрий Гагарин. 1961 год», также познакомились с книжной выставкой «Путь к звездам». Для старшеклассников Тяжинской СШ школы № 1 организовали интерактивно-познавательную викторину «Космос – дорога без конца».

В рамках Дня космонавтики и приуроченной к этой памятной дате космической недели в Кузбассе работники Тяжинской детской библиотеки провели для воспитанников детсада «Солнышко» информационный час «Путь к звёздам». В Новоподзорновской библиотеке оформлена книжная выставка-просмотр «Удивительный мир космоса», а в Валерьяновской библиотеке – книжная выставка «Человек, покоривший космос». В Октябрьской библиотеке открылась книжная выставка «Космические полеты в мечтах и наяву». В Акимо-Анненской библиотеке прошло занятие кружка «Мастерилка» – «Вперед к звездам». В Чулымской библиотеке состоялась квест-игра «Космические победы России». В Почаевской библиотеке прошла викторина «Космос и космонавты», в Тяжиновершинской библиотеке – познавательная программа «Космическое путешествие».

В Итатской средней школе имени Данкевич Т. Ф. для учащихся 4 классов прошла интерактивная игра «Космический лабиринт». Пятиклассники приняли активное участие в интерактивной игре «Космическое путешествие». Для первоклассников прошла спортивно-игровая программа «Если быть, то быть – первым!». Первоклассников ждали различные космические испытания. Школьники прокатились на луноходах, освоили передвижение на венерболах, узнали, как выглядит марсианский песок, ликвидировали космический мусор.

В День космонавтики для учащихся Тяжинской СШ № 1 была организована виртуальная музейная экскурсия. Школьники познакомились с экспонатами Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского и Мемориального музея космонавтики, а также совершили виртуальную прогулку по закрытой территории космодрома Байконур. Активисты пятого класса Кубитетской основной школы провели экскурсию, «Мы расскажем о космонавтах!». Для учащихся 5 и 6 классов Нововосточной средней школы организовали квиз-игру «Космические просторы», посвященную Дню космонавтики. О памятной дате ребятам рассказала депутат Совета народных депутатов Елена Ивановна Дурнова. Участники игры разделились на две команды: «Восток 6» (юнармейцы) и «Союз 5» (пионеры). Викторина и различные конкурсы не вызвали у ребят затруднений, в итоге победила дружба.

В творческом объединении «Растим патриотов» Тяжинского центра дополнительного образования состоялся информационный час «Дорога к звездам». Руководитель объединения Ольга Владимировна Толстова рассказала ребятам о людях, внесших большой вклад в изучение и освоение космического пространства. В группе дневного пребывания социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних педагог-организатор Тяжинского ЦДО Ирина Анатольевна Дюбикова провела интерактивную игру-викторину «Звёзды Первых».

Отряд «Юнармеец» Староурюпской основной школы принял участие во Всероссийской юнармейской акции «Космическая открытка». Ребята прошли по улицам и организациям деревни Старый Урюп, провели опрос на знание исторических фактов о первом полете человека в космос. Также юнармейцы рассказали землякам о возможности принять участие в интерактивной викторине, посвященной Дню космонавтики, объяснив при этом, как пользоваться QR-кодом на открытке для перехода на страницу скачивания викторины.

На базе первичного отделения Движения Первых Тяжинской средней школы № 3 состоялся увлекательный квиз «Космическая одиссея». В Староурюпской основной школе для ребят начальных классов прошел мастер-класс «Маска инопланетянина», а ребята из школьного отряда «Юнармеец» провели Гагаринский урок «Космос – это мы» В Кубитетской основной школе прошел конкурс рисунков «Путь к звездам!».