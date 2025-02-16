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В Тяжинском округе отметили День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

В поселке Тяжинский ветераны боевых действий в Афганистане, Чечне, Украине, члены семей погибших воинов, ветераны Вооруженных Сил, представители общественных организаций, депутаты, руководители учреждений и организаций, студенты и школьники почтили память воинов-интернационалистов минутой молчания и возложили цветы к мемориальной стеле воинов-интернационалистов. В торжественной церемонии приняли участие глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин.
В деревне Старый Урюп состоялась поздравительная акция. Специалисты сельского Дома культуры с ребятами из школьного отряда «Юнармеец» поздравили на дому с памятной датой ветерана Афганской войны Сергея Александровича Махнева. Выразили ему слова благодарности, вручили небольшой подарок, пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни.
В сельских учреждениях культуры клубного типа прошли беседы, уроки мужества, патриотические часы, познавательные программы. Памятной дате посвящены фотовыставки, информационные выставки, развернутые в сельских Домах культуры.
В Тяжинской средней школе № 1 имени Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова состоялась встреча участника боевых действий в Чечне Дмитрия Валерьевича Пащенко с пятиклассниками. В Нововосточной средней школе прошел сбор пионерской дружины имени Н. И. Масалова, приуроченный ко Дню памяти воинов-интернационалистов.
В окружном центре у мемориального комплекса воинов-интернационалистов, погибших в локальных вооруженных конфликтах, специалисты Тяжинского центра дополнительного образования провели для учащихся Тяжинской СШ № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова урок мужества «Живая память», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Фото: Тяжинский центр дополнительного образования

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kuzbassnews.ru
16/02/2025
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