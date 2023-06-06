В Тяжинском округе отметили Всемирный день окружающей среды

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче-2023 в клубах, Домах культуры и библиотеках состоялись тематические мероприятия.

В Новоподзорновском сельском Доме культуры прошла экологическая игра «Путешествие лучика». Успешно пройдя все испытания, разгадав загадки, игроки собрали из пазлов животных, по описанию узнали насекомое, расшифровали головоломку. Ребята вспомнили правила поведения человека на природе, а также заглянули на страницы «Красной книги Кемеровской области», узнали о растениях, животных и птицах, которые нуждаются в охране. Дети хорошо справились с конкурсом «Жалобная книга природы», правильно отгадали обращения к людям птиц, рыб и деревьев.

В Новопреображенском секторе Староурюпского сельского Дома культуры - филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!». Ребята собрали больше сотни отработанных батареек. В Итатском городском Доме культуры прошел конкурс детских рисунков «Экономим энергию – бережём планету!». Работники Октябрьского сельского Дома культуры и библиотеки провели информационный час «Энергосбережение начинается с тебя».

Специалисты Даниловского Дома культуры и сельской библиотеки провели экологическую акцию «Родному селу – чистое лицо». Ее участники навели порядок на улицах Чкалова, Центральная, Трактовая, Школьная. Всего было собрано 36 мешков мусора. Акция организована при поддержке начальника Ступишинского территориального отдела администрации Тяжинского муниципального округа Александра Васильевича Иванова.

На уличной площадке Акимо-Анненского сельского Дома культуры состоялся познавательный час «Зеленый мир – мой добрый дом». Специалисты Листвянского СДК провели для детей и подростков экологическую викторину «Зеленый луг», а работники Новопокровского сельского Дома культуры – акцию «Энергосбережение – это мы».