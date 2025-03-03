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В Тяжинском округе отпраздновали Масленицу

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа провели поздравительные акции, мастер-классы, выставки рисунков и декоративно-прикладного творчества, масленичные посиделки, беседы, фольклорные, праздничные и спортивно-развлекательные программы.
Новоподзорновский сельский Дом культуры принял участие в региональной сетевой акции «Широкая Масленица» в направлениях «Блинный чемпионат» и «Ремесленная Масленица». В Малопичугинском СДК прошла выставка-рецепт «Ой блины мои блиночки».
Специалисты Тяжинского Дома культуры «Юбилейный» провели детскую музыкально-развлекательную программу «Масленица хороша, широка ее душа!». Ребятишки вместе с главной героиней – Масленицей, познакомились с историей праздника и традициями Руси. Дети активно участвовали в веселых конкурсах и забавах. Семьями водили хороводы, отгадывали загадки о весне и Масленице, играли в русские народные игры.
Никого не оставили равнодушным выступления детского фольклорного коллектива «Сударушка», а также солистов Екатерины Науменко, Эльвиры Палагаевой, Варвары Жуковской, Карины Новиковой (руководитель Ольга Владимировна Стифорова, детская школа искусств № 31) и образцового самодеятельного коллектива, фольклорного ансамбля «Росинка» (руководитель Лидия Ивановна Жабина, Дом культуры «Юбилейный»).

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

 

 

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kuzbassnews.ru
03/03/2025
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