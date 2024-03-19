В Тяжинском округе отпраздновали Масленицу

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума под руководством педагогов дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич и Людмилы Олеговны Коростелевой организовали на территории учебного заведения масленичные гуляния. Традиционный праздник с веселыми забавами, шумными хороводами и блинами с горячим ароматным чаем никого не оставил равнодушным.

Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский порадовал зрителей праздничным представлением «Масленица – честная, да проказница большая». Праздник проводов русской зимы состоялся на двух сценических площадках: на площади ДК и на территории спортивного комплекса «Юность». Участников состязаний поощрили сладкими подарками и сувенирами. Свои концертные номера землякам подарили творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный»: хор русской песни «Раздолье», хор ветеранов имени Юрия Черняева, детский фольклорный ансамбль «Росинка», фольклорный ансамбль «Россияночка» и мужская вокальная группа «Талисман».

В сельских учреждениях культуры прошли выставки картин, декоративно-прикладного искусства, мастер-классы. В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского сельского Дома культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась выставка-дегустация «Широкая Масленица». Всем посетителям предлагали отведать блинчиков с вареньем, медом, сметаной, а также сдобную выпечку с душистым чаем. Информация о традициях проведения семи дней Масленицы, была размещена на стенде. Здесь можно было узнать, о значении этого праздника для славянских народов и, конечно же, познакомиться с рецептами блинов.

На масленичных гуляниях жителей и гостей сел и поселков Тяжинского округа ждали красочные представления, хороводы, песни, шутки, прибаутки, забавы, и, конечно же, блины. Для любителей активного отдыха организовали спортивные соревнования и конкурсы. Мужчины состязались в поднимании гирь и перетягивании каната. Молодежь участвовала в масленичных состязаниях. Детей и взрослых ждали традиционные игры – забавы «Валенок» и «Попади в горшок».