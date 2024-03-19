Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Тяжинском округе отпраздновали Масленицу

Студенты Тяжинского агропромышленного техникума под руководством педагогов дополнительного образования Дарьи Александровны Бабич и Людмилы Олеговны Коростелевой организовали на территории учебного заведения масленичные гуляния. Традиционный праздник с веселыми забавами, шумными хороводами и блинами с горячим ароматным чаем никого не оставил равнодушным.
Дом культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский порадовал зрителей праздничным представлением «Масленица – честная, да проказница большая». Праздник проводов русской зимы состоялся на двух сценических площадках: на площади ДК и на территории спортивного комплекса «Юность». Участников состязаний поощрили сладкими подарками и сувенирами. Свои концертные номера землякам подарили творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный»: хор русской песни «Раздолье», хор ветеранов имени Юрия Черняева, детский фольклорный ансамбль «Росинка», фольклорный ансамбль «Россияночка» и мужская вокальная группа «Талисман».
В сельских учреждениях культуры прошли выставки картин, декоративно-прикладного искусства, мастер-классы. В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского сельского Дома культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась выставка-дегустация «Широкая Масленица». Всем посетителям предлагали отведать блинчиков с вареньем, медом, сметаной, а также сдобную выпечку с душистым чаем. Информация о традициях проведения семи дней Масленицы, была размещена на стенде. Здесь можно было узнать, о значении этого праздника для славянских народов и, конечно же, познакомиться с рецептами блинов.
На масленичных гуляниях жителей и гостей сел и поселков Тяжинского округа ждали красочные представления, хороводы, песни, шутки, прибаутки, забавы, и, конечно же, блины. Для любителей активного отдыха организовали спортивные соревнования и конкурсы. Мужчины состязались в поднимании гирь и перетягивании каната. Молодежь участвовала в масленичных состязаниях. Детей и взрослых ждали традиционные игры – забавы «Валенок» и «Попади в горшок».

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/03/2024
Культура
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus