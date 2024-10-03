В Тяжинском округе продолжается уборочная страда

В этом году погода бросает вызов аграриям. Несмотря на сложные метеоусловия, переувлажнение почвы и частичное снижение качества урожая, уборочная страда идет своим чередом. Дождливая погода то и дело вносит свои коррективы в темпы полевых работ.

Работники сельхозпредприятий Тяжинского округа убрали 57,7 % зерновых, зернобобовых и технических культур со средней урожайностью 23,5 центнера с гектара. Также аграрии посеяли озимую рожь на площади 1529 гектаров. Уборкой урожая занимаются 12 сельскохозяйственных предприятий.