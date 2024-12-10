В Тяжинском округе прошли беседы, уроки мужества, фотовыставки посвященные Дню Героев Отечества

В поселке Тяжинский местные жители возложили цветы к мемориалу воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Память героев почтили минутой молчания.

В честь Дня Героев Отечества специалисты Тяжинского центра дополнительного образования провели на Аллее Героев исторический час «Гордость и слава России». Учащиеся Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова познакомились с историей памятной даты. Узнали имена Героев Советского Союза, удостоенных звания в годы Великой Отечественной войны, а также о Герое России Станиславе Николаевиче Морозове, о земляках, Героях Социалистического Труда.

На встрече с учащимися присутствовала Людмила Антоновна Кравченко – мама Владимира Кравченко, погибшего в Чеченской республике при выполнении воинского долга. Женщина рассказала ребятам о сыне, командире танка танкового батальона 131-й отдельной мотострелковой бригады, который семь лет считался пропавшим без вести. В ночь на 1 января 1995 года, в составе штурмового отряда Владимир Кравченко принимал участие в штурме города Грозный. В ходе ожесточённых боев на железнодорожном вокзале он действовал решительно и смело, отражая беспрерывные атаки бандформирований. Спасая товарищей, Владимир пропал без вести. Как выяснилось впоследствии, в этот день он погиб от ранения. Указом Президента Российской Федерации, Владимир Кравченко посмертно награждён орденом Мужества.

В Тяжинском агропромышленном техникуме Дню Героев Отечества посвятили внеурочные занятия из цикла встреч «Разговоры о важном». В рамках всекузбасской акции «Декада патриотического кино», посвященной 80-летию Победы, Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества в кинозале ДК «Юбилейный» поселка Тяжинский для студентов техникума прошел показ фильма «Белый тигр».

В Тяжинской детской библиотеке ребята из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних посетили час мужества «Подвигу жить в веках». Подростки познакомились с биографией легендарного земляка, Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова и посмотрели документальный фильм о нем. Самодеятельный автор Ирина Юхатова прочитала ребятам свое стихотворение «Он героя в бронзе здесь хранит».

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа Тяжинского округа провели беседы, информационные и патриотические часы, уроки мужества, тематические фотовыставки и устные журналы, посвященные Дню Героев Отечества.

Фото: Тяжинская детская библиотека