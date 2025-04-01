В Тяжинском округе прошли развлекательные программы, посвященные Дню смеха

Специалисты Новоподзорновского сельского Дома культуры провели молодежную развлекательную программу «Давайте пошутим». В Акимо-Анненском СДК состоялась викторина «Смехопанорама». В Кубитетском сельском Доме культуры прошла игровая программа «Давайте посмеемся, удаче улыбнемся».

В центре национальных культур состоялась юмористическая развлекательная программа «Веселый смех – залог здоровья!». Представителей старшего поколения, отдыхающих в отделении дневного пребывания центра социального обслуживания населения, ждали конкурсы, юмористические викторины, игры и шуточные гадания.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности