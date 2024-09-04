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В Тяжинском округе прошли уроки памяти, беседы, инфовыставки, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Тяжинском агропромышленном техникуме состоялся час памяти «Беслан: мы не вправе забыть». Для студентов-первокурсников занятие провел заместитель директора техникума по безопасности образовательного процесса Дмитрий Владимирович Цыков. Студенты узнали о хронологии событий, произошедших в Беслане 1-3 сентября 2004 года, а также о героях, которые отдали свои жизни ради спасения заложников.
Руководители групп Тяжинского агропромышленного техникума провели беседы о терроризме, его последствиях и трагедии в Беслане. На классных часах студенты узнали о том, что терроризм – это серьезное преступление, и ознакомились с правилами поведения в экстренных ситуациях.
В 20-ю годовщину трагических событий в Беслане, специалисты учреждений культуры клубного типа провели уроки памяти. Ребятам напомнили, как нужно действовать при захвате террористами. Также почтили минутой молчания память жертв, погибших при терактах.

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kuzbassnews.ru
04/09/2024
Культура
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Тяжин
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