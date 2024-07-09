В Тяжинском округе в День семьи, любви и верности прошли различные познавательно-развлекательные программы и акции

Специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова на улицах поселка Тяжинский провели акцию-сюрприз «С верностью по жизни». По доброй традиции библиотекари подарили участникам ромашки и буклеты с поздравлениями и пожеланиями. Желающим предлагали принять участие в гадании на ромашке и узнать, что делает счастливой их семью. Также предлагалась эксклюзивная фотосессия «Счастье моё – семья».

В кинозале Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла Всекузбасская киноакция с бесплатным показом романтической сказки «Летучий корабль». В рамках акции «Счастье ваше закон бережет», проведенной специалистом публичного центра правовой информации библиотеки имени Н. И. Масалова тяжинцы получили информационные буклеты о новшествах в российском законодательстве, касающихся молодых семей и символ праздника – ромашку.

В День семьи, любви и верности специалисты Тяжинской детской библиотеки провели поздравительную акцию «Ромашковое настроение». Участники принимали поздравления с праздником и символические подарки в виде ромашек. Активисты Движения Первых провели в окружном центре игры, конкурсы, а также шоу мыльных пузырей. Самым ярким моментом стал конкурс рисунков «Ромашка на асфальте».

В ДК «Юбилейный» чествовали супругов Владимира Николаевича и Любовь Николаевну Кузнецовых, которые прожили вместе 51 год. Им вручили медаль «За любовь и верность», учрежденную организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. Также в Доме культуры состоялась обрядовая встреча молодой пары Марии и Артема Устюговых. Они запустили в небо воздушные шары и загадали желание, прошли через ворота желаний. После этого состоялась торжественная регистрация брака. Семьи получили поздравления и подарки от временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области – Кузбасса Ильи Владимировича Середюка. Присутствующих поздравил глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и вручил семьям памятные подарки. С музыкальными поздравлениями выступили солисты и коллективы художественной самодеятельности ДК «Юбилейный».

В Итатском городском Доме культуры отпраздновали День семьи, любви и верности. Организаторами выступили специалисты ГДК и библиотеки, а также приход храма святителя Николая. В фойе Дома культуры были размещены фотозона, выставка семейных фотографий «Моя семья, мой дом и я» и тематическая выставка книг. Почетными гостями были семьи разных возрастов. Во время концерта наградили золотых юбиляров. В программе приняли участие ученики воскресной школы храма свт. Николая. После концерта восемь семей приняли участие в спортивно-игровой программе. Все получили памятные подарки от Дома культуры и храма святителя Николая.

Настоятель храма, протоиерей Алексей Чертков пригласил земляков присоединиться к проекту «Современная семья – дружная и активная». Этот проект приход реализует благодаря победе в конкурсе Фонда президентских грантов. На средства гранта и прихода будет оборудован Центр семейного досуга с тренажерным залом. Среди гостей было проведено анкетирование по теме семейного досуга. Также всем были розданы буклеты о Дне семьи, любви и верности. Праздник завершился общим чаепитием в фойе Дома культуры. Также в Итатском ГДК открылась информационная выставка «День семьи, любви и верности».

Работники Даниловской библиотеки провели поздравительную акцию «Пожелания добра и счастья». Специалисты Староурюпской библиотеки и сельского Дома культуры организовали поздравительную акцию «Дарите ромашки любимым». В деревне Георгиевка состоялась информационно-поздравительная акция «Любовь и верность – два крыла семьи», подготовленная работниками культуры.

В День семьи, любви и верности библиотекарь Кубитетской библиотеки организовала для односельчан акцию «Ромашки счастья». Жители села получили не только поздравления с праздником, но и открытки, сделанные участниками культурно-досугового кружка «Наши руки не для скуки!». Работники Новопреображенского сектора Староурюпского сельского Дома культуры совместно с библиотекарями провели для земляков, уже ставшую традиционной, акцию «Подари ромашку». Библиотекарь и волонтеры подарили селянам букетики полевых ромашек.

В Даниловской библиотеке ко Дню семьи, любви и верности оформлена книжная выставка «Семья – любви великой царство». В Новопокровской библиотеке с участниками клуба «Я – молодой!» прошла беседа «О любви и верности на Святой Руси!». В Ступишинской библиотеке состоялась игра-викторина «Моя семья – мое богатство». Работники Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели для односельчан конкурсно-игровую программу «Ромашка на счастье». В Почаевской библиотеке состоялась беседа «Во граде Муроме».

Для читателей Новоподзорновской библиотеки прошел мастер-класс «Ромашки нежный лепесток». В Георгиевской библиотеке начала работать книжная выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности. В Новомарьинской библиотеке был оформлен информационный стенд «Под покровом Петра и Февронии». В Тисульской библиотеке открылась книжная выставка «Семья – это счастье, любовь и удача». В Преображенской библиотеке для читателей оформлена информационно-иллюстративная книжная выставка «Русская семья: традиции и обряды». В Кубитетской библиотеке начала работу фотовыставка «Загляните в семейный альбом».