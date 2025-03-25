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В Тяжинском районе прокурор выявил незаконную рубку хвойных деревьев на сумму более 910 тыс. рублей

Прокуратура Тяжинского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране лесов.

Установлено, что в марте 2025 года 33-летний житель с. Борисоглебское Тяжинского муниципального округа, не имея договора на заготовку древесины, незаконно спилил с помощью бензопилы 24 сосны в двух кварталах Даниловского участкового лесничества Тяжинского муниципального округа, причинив ущерб Российской Федерации в лице Департамента лесного комплекса Кемеровской области – Кузбасса в размере более 910 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере).

Также прокурор района направил в суд иск в интересах Российской Федерации о взыскании с мужчины ущерба, причиненного преступлением.

Расследование уголовного дела и рассмотрение искового заявления находятся на контроле прокуратуры района.

         

 

                                                                               

фото: Пресс-служба прокуратуры области

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kuzbassnews.ru
25/03/2025
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Тяжин
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