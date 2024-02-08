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В Тяжинской больнице завершается капитальный ремонт хирургического и реанимационного отделений

Отремонтированы операционный блок, перевязочные, процедурные кабинеты, палаты, помещения для персонала, сестринский пост. Заменены системы отопления и водоснабжения, канализация и электропроводка. В помещениях отштукатурили и покрасили стены, обновили напольные покрытия. Все работы выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Объект посетили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Запланированные ремонтные работы выполнены на 99 %. Последний масштабный ремонт был проведен в больнице в 2017 году, в родильном отделении.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/02/2024
Общество
Тяжин
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