В Тяжинской больнице завершается капитальный ремонт хирургического и реанимационного отделений

Отремонтированы операционный блок, перевязочные, процедурные кабинеты, палаты, помещения для персонала, сестринский пост. Заменены системы отопления и водоснабжения, канализация и электропроводка. В помещениях отштукатурили и покрасили стены, обновили напольные покрытия. Все работы выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Объект посетили глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров и председатель Совета народных депутатов Александр Иванович Сорокин. Запланированные ремонтные работы выполнены на 99 %. Последний масштабный ремонт был проведен в больнице в 2017 году, в родильном отделении.