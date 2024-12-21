В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся конкурс «Зимние кружева»

В XVI школьном конкурсе исполнителей народной песни приняли участие 19 вокалистов в трех возрастных группах. По условиям конкурса участники второй и третьей возрастных групп исполняли две песни, из которых одна исполнялась а cappella, вторая – с инструментальным сопровождением.

На сцене свои вокальные способности проявили учащиеся 1-8 классов. Зрители услышали как начинающих исполнителей, которые впервые выступали в качестве солистов, так и выпускников отделения народного пения.

В состав жюри вошли заместитель главы Тяжинского муниципального округа по культуре – начальник управления Сергей Анатольевич Куличков, директор детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева, руководитель детского образцового ансамбля «Росинка» и народного хора «Раздолье» Лидия Ивановна Жабина, преподаватель хореографии Людмила Ивановна Утробина.

Результаты конкурса:

Первая возрастная группа

Ульяна Корчевская - I место

Максим Федоров - II место

Семён Касимов - III место

Лиза Брюханова - III место

Вторая возрастная группа

Кирилл Петров - I место

Глеб Привалов - II место

Эльвира Палагаева - II место

Никита Дикий - III место

Третья возрастная группа

Ирина Вакуленко - I место

Дарья Михайлова - I место

Кира Глушкова - II место

Победителям конкурса от администрации школы вручены дипломы.

Участников подготовили преподаватели Ольга Владимировна Стифорова, Наталья Анатольевна Чухрова, хореограф Людмила Ивановна Утробина, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин.

Фото: Тяжинская ДШИ № 31