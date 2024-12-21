В Тяжинской детской школе искусств № 31 состоялся конкурс «Зимние кружева»
В XVI школьном конкурсе исполнителей народной песни приняли участие 19 вокалистов в трех возрастных группах. По условиям конкурса участники второй и третьей возрастных групп исполняли две песни, из которых одна исполнялась а cappella, вторая – с инструментальным сопровождением.
На сцене свои вокальные способности проявили учащиеся 1-8 классов. Зрители услышали как начинающих исполнителей, которые впервые выступали в качестве солистов, так и выпускников отделения народного пения.
В состав жюри вошли заместитель главы Тяжинского муниципального округа по культуре – начальник управления Сергей Анатольевич Куличков, директор детской школы искусств № 31 Татьяна Владимировна Астраханцева, руководитель детского образцового ансамбля «Росинка» и народного хора «Раздолье» Лидия Ивановна Жабина, преподаватель хореографии Людмила Ивановна Утробина.
Результаты конкурса:
Первая возрастная группа
Ульяна Корчевская - I место
Максим Федоров - II место
Семён Касимов - III место
Лиза Брюханова - III место
Вторая возрастная группа
Кирилл Петров - I место
Глеб Привалов - II место
Эльвира Палагаева - II место
Никита Дикий - III место
Третья возрастная группа
Ирина Вакуленко - I место
Дарья Михайлова - I место
Кира Глушкова - II место
Победителям конкурса от администрации школы вручены дипломы.
Участников подготовили преподаватели Ольга Владимировна Стифорова, Наталья Анатольевна Чухрова, хореограф Людмила Ивановна Утробина, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин.
Фото: Тяжинская ДШИ № 31