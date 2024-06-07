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В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся премьерный показ постановки «Сказка о рыбаке и рыбке»

Перед показом спектакля, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, с вступительным словом выступил заведующий отделением театрального искусства Алексей Васильевич Суханов. Ученики Листвянской средней школы, отдыхающие в пришкольном лагере, узнали интересные факты из биографии гениального русского поэта, основателя современного литературного языка, вспомнили наиболее яркие произведения автора.
Юные актеры отделения театрального искусства детской школы искусств № 31 Сергей Сирота, Валерия Кадзукова и Валерия Печеркина представили ребятам сказку. Ярким украшением постановки стало музыкальное сопровождение, передающее настроение морской стихии в развитии сюжета. Прозвучали произведения композиторов Дебюсси и Римского-Корсакова, посвященные морской тематике. Декорационный фон в спектакле был создан при помощи компьютерной графики и видеоряда.

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kuzbassnews.ru
07/06/2024
Культура
Образование
Тяжин
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