В Тяжинской ДШИ № 31 состоялся премьерный показ постановки «Сказка о рыбаке и рыбке»

Перед показом спектакля, посвященного 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, с вступительным словом выступил заведующий отделением театрального искусства Алексей Васильевич Суханов. Ученики Листвянской средней школы, отдыхающие в пришкольном лагере, узнали интересные факты из биографии гениального русского поэта, основателя современного литературного языка, вспомнили наиболее яркие произведения автора.

Юные актеры отделения театрального искусства детской школы искусств № 31 Сергей Сирота, Валерия Кадзукова и Валерия Печеркина представили ребятам сказку. Ярким украшением постановки стало музыкальное сопровождение, передающее настроение морской стихии в развитии сюжета. Прозвучали произведения композиторов Дебюсси и Римского-Корсакова, посвященные морской тематике. Декорационный фон в спектакле был создан при помощи компьютерной графики и видеоряда.