В Тяжинской ДШИ № 31 учащиеся будут играть на новых музыкальных инструментах

Для детской школы искусств приобретены три баяна и аккордеон производства Тульской фабрики. Музыкальные инструменты поступили в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Это позволит преподавателям повысить качество обучения и уровень исполнительского мастерства учащихся.

В 2024 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» для детской школы искусств приобретены музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, оргтехника, стулья и нотная литература на сумму более 3,7 млн рублей.