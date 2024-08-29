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В Тяжинской ДШИ № 31 учащиеся будут играть на новых музыкальных инструментах

Для детской школы искусств приобретены три баяна и аккордеон производства Тульской фабрики. Музыкальные инструменты поступили в рамках национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда». Это позволит преподавателям повысить качество обучения и уровень исполнительского мастерства учащихся.
В 2024 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» для детской школы искусств приобретены музыкальные инструменты, звуковое и световое оборудование, оргтехника, стулья и нотная литература на сумму более 3,7 млн рублей.

Культура
Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/08/2024
Культура
Образование
Тяжин
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