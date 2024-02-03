В Тяжинской ДШИ состоялся сольный концерт Матвея Пасько

В 2021 году Матвей окончил детскую школу искусств № 31 по классу балалайки (преподаватель Раиса Мияссаровна Игина). Юный музыкант являлся лауреатом конкурсов различного уровня, был стипендиатом губернаторского культурного центра «Юные дарования Кузбасса».

Сейчас Матвей Пасько учится на третьем курсе Кузбасского музыкального колледжа. По его стопам пошли младшие брат и сестра, которые тоже осваивают балалайку и уже делают первые успехи, выступая на конкурсах международного уровня.

Матвей исполнил классические произведения и концертные обработки народных мелодий. Технически сложные произведения – «Концерт для балалайки с оркестром» Юрия Николаевича Шишакова и симфоническая поэма «Пляска смерти» французского композитора Камиля Сен-Санса звучали легко и проникновенно.