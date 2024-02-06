В Тяжинской СШ № 3 состоялась церемония посвящения дошкольников в юнармейцы

В ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» вступили воспитанники подготовительной к школе группы Тяжинского детского сада № 3 «Золотой ключик».

Торжественную клятву юнармейца принимал обучающийся Тяжинской средней школы № 3, командир военно-патриотического клуба «Честь и доблесть» отряда БАРС Дмитрий Василенко. Затем состоялось вручение юнармейцам беретов в знак преемственности дел своих старших товарищей.

Юнармейцы команды БАРС дали дошколятам мастер-класс по сборке, разборке автомата, а также показали элементы строевой подготовки. Юнармейцы детского сада выступили с флешмобом под песню «Служить России» и прочитали стихотворения.