В Верх-Чебуле состоялся отборочный тур межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры

В культурно-досуговом центре любительские творческие коллективы исполнили старинные казачьи песни, строевые, походные, шуточные и плясовые песни сибирских казаков.

Мариинский округ представляли народный самодельный коллектив, хор русской песни «Лейся песня», народный самодеятельный коллектив, ансамбль русской песни «Шумиха», вокальная группа «Шанс» (руководитель Надежда Уйманова, КДЦ «Творчество»), народный самодеятельный коллектив, фольклорный ансамбль «Веселуха» (руководитель Елена Штенко, КДО «Праздник»), образцовый самодеятельный коллектив, хореографический ансамбль «Забава», а также его группа «Росток» под руководством Лилии Яковлевой (КДО «Праздник»).

Также на сцене культурно-досугового центра выступили народный самодеятельный коллектив, ансамбль фольклорной песни «Каравай» (руководитель Надежда Уйманова, Малопесчанский СДК Мариинского округа), мужской вокальный ансамбль «Волюшка» (Районный Дом культуры), Василий и Виктория Сотниковы (руководитель Надежда Никитенко, ДМШ № 80 города Мариинска) и народный самодеятельный коллектив, хор «Калинка» (руководитель Татьяна Балашова, Калининский СДК Мариинского округа).

По итогам отборочных туров XXIII межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры «Кузнецкая вольница» лучшие коллективы и отдельные исполнители казачьей песни и пляса примут участие в Гала-концерте, который состоится 24 мая в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)