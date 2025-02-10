В январе 2025 года функционал мобильного приложения «Инспектор» оценили 6 хозяйствующих субъектов Кузбасса

В январе 2025 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора с помощью «Мобильного инспектора» проведены профилактические визиты в отношении 6 предприятий, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в Кемеровской области — Кузбассе.

Функционалом данного приложения реализуются такие функции, как отслеживание геопозиции, ведение фото-, видео- и аудиозаписей, подписание результатов проверки электронной цифровой подписью, просмотр истории проверок компании, перенос даты и времени подключения и другие. При этом фото-, видео- и аудиоматериалы сохраняются на защищенных серверах и доступны в течение пяти лет как для контролирующих органов, так и для самих хозяйствующих субъектов, что в случае необходимости упрощает процесс обжалования результатов мероприятий.

В ходе состоявшихся по видео-конференц-связи профвизитов аграрии проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, а также об интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий. Подробно разъяснены критерии, по которым объекты федерального государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, государственного земельного контроля и в области безопасного применения пестицидов и агрохимикатов классифицируются по уровню риска, а также основания, из-за которых возможно снижение категории риска.

Так, представители ООО «Сусловское ХПП», ООО Агросиб, ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат», ИП Сотников О.В., ИП Сотникова Т.С., ИП Пирогов А.И. получили рекомендации по соблюдению обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна, регламентированные Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», техническим регламентом Таможенного союза от 09.12.2011 года «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Также, обращено внимание на то, что оборот пестицидов и агрохимикатов регламентирован Федеральными законами № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что преимущество работы через приложение «Мобильный инспектор» состоит в его удобстве для всех участников мероприятия. Такой формат позволяет дистанционно провести профилактический визит, оперативно устранять условия, причины и факторы, способствующие нарушениям, сокращает время для всех взаимодействующих сторон.