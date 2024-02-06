В январе 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 10,3 тыс. м3 и 272,2 тонны лесоматериала подготовленного для экспорта из Кузбасса, что выше на 17%, объема лесоматериалов, экспортированного в аналогичном периоде предыдущего года.

Основной импортер - Китайская Народная Республика — 8725,77 м3и 154,92 тонны. Также пиломатериал вывозился, в Социалистическую Республику Вьетнам — 900 м3, в Республику Таджикистан — 660,542 м3, Республику Казахстан -10,57 м3, в Республику Кыргызстан — 0,017 м3, Республика Азербайджан отправляли щепу древесную в количестве 117,14 тонн.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного благополучия продукции предназначенной для отправки на экспорт инспекторами Управления Россельхознадзора отобраны пробы лесопродукции для установления карантинного фитосанитарного состояния. Пробы исследованы в аккредитованной в области карантина растений лаборатории (Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

По результатам лабораторных исследований было подтверждено соответствие всех партий, заявленных к экспорту, требованиям стран-импортеров, выдан 252 фитосанитарный сертификат.