В Яшкинском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В результате проведенной прокуратурой Яшкинского района проверкой установлено, что в районе д. Саломатово Яшкинского муниципального округа неизвестные, находясь в лесном квартале № 3 выдела № 2 Красносельского урочища Яшкинского участкового лесничества, с целью самовольной заготовки древесины спилили 29 берез и 13 осин. Причиненный ущерб государству превысил 100 тыс. рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следственным отделом МВД по Яшкинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

Расследование уголовного дела и установление виновных лиц находится на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области