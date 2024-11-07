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В Яшкинском районе возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений

В результате проведенной прокуратурой Яшкинского района проверкой установлено, что в районе д. Саломатово Яшкинского муниципального округа неизвестные, находясь в лесном квартале № 3 выдела № 2 Красносельского урочища Яшкинского участкового лесничества, с целью самовольной заготовки древесины спилили 29 берез и 13 осин. Причиненный ущерб государству превысил 100 тыс. рублей.

На основании материалов прокурорской проверки следственным отделом МВД по Яшкинскому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

Расследование уголовного дела и установление виновных лиц находится на контроле прокуратуры района.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

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Яшкино
kuzbassnews.ru
07/11/2024
Происшествия
Экология
Яшкино
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