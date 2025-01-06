В Юрге сотрудники Росгвардии поздравили женщин-волонтёров, которые посвящают своё время помощи бездомным животным

В честь Нового года стражи порядка Юргинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии отправились в городской пункт временного пребывания бездомных животных. Они поздравили сотрудниц благотворительной организации с праздником и вручили подарки.

С большой радостью работники приюта вновь встретились с сотрудниками Росгвардии. Начальник вневедомственной охраны капитан Александр Солянкин пообщался с волонтерами и поинтересовался о проблемах, с которыми они сталкиваются в своей деятельности, пообещал поддерживать их и в дальнейшем, пожелал всего наилучшего и поблагодарил за выполнение ответственной и важной миссии – спасение животных.

Юргинские росгвардейцы — не просто посетители приюта, а активные помощники. Они регулярно участвуют в уборке территории от снега и сборе продуктов для животных. Кроме того, бойцы не забывают навещать полюбившихся четвероногих жителей, каждый раз приходя с непустыми руками.

Фото: Росгвардия