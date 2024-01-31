В Юрге вынесен обвинительный приговор семейной паре, лишившей пенсионерку единственного жилья

Юргинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины и 38-летней женщины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В суде установлено, что в 2022 году осужденные супруги помогали пенсионерке, проживающей в однокомнатной квартире, в решении бытовых вопросов. После установления с ней доверительных отношений под предлогом подписания документов на получение субсидии от государства они предоставили пожилой женщине договор купли-продажи ее квартиры, согласно которому право собственности на недвижимость переходит к одному из осужденных, а также расписку о получении пенсионеркой денежных средств за продажу жилья.

В результате в апреле 2022 года право собственности на квартиру потерпевшая утратила. Далее осужденные направили в суд иск о выселении 86-летней женщины - заслуженного учителя России из жилья.

Родственники потерпевшей заподозрили ее знакомых в совершении преступления и обратились в органы полиции.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, женщине - 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком виновной 14-летнего возраста.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей о взыскании с осужденных денежной компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

В защиту прав потерпевшей прокурор направил в суд иск о признании договора купли-продажи спорного недвижимого имущества недействительным.

Результаты рассмотрения иска находятся на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области