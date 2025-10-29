Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Юргинском районе Кузбасса Россельхознадзор выдал предостережение арендатору сельхозугодий за загрязнение почвы пестицидом

22 октября 2025 года инспектором Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проведено наблюдение за соблюдением обязательных требований в отношении четырех земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 662,87 га, расположенных в границах Юргинского района Кемеровской области-Кузбасса.

Участки находятся в собственности юридического лица и переданы в аренду индивидуальному предпринимателю.

В результате отбора проб почвы, используемой для выращивания рапса, выявлено превышение предельно-допустимой концентрации пестицида — альфа-циперметрина. При этом в соответствии п. 2 ст. 13, абз. 2, 4 ст. 42 Земельного кодекса Российской оФедерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и абз.1,2,3,4 ст. 8 «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16.07.1998г. № 101-ФЗ  собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду, а также соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиенических правил, нормативов.

В этот же день по факту выявленного нарушения ведомство объявило арендатору земельных участков предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства Российской Федерации.

Справочно: циперметрин – действующее вещество пестицидов (инсектицидов), которые применяют в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми. Превышение этих веществ в почве свидетельствует о неправильном использовании пестицидов (инсектицидов), нарушении регламентов их применения, превышении установленных норм при обработках посевов.

