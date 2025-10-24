Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В «Южном Кузбассе» отметили работников автомобильного транспорта

Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») поздравила сотрудников автотранспортной службы с профессиональным праздником.

В «Южном Кузбассе» состоялось торжественное собрание в честь Дня автомобилиста. Работников автотранспортной службы наградили муниципальными, корпоративными, профсоюзными и ведомственными наградами.

Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации удостоены водитель автомобиля гаража «Сибиргинский» Дмитрий Лавров, слесарь по ремонту автомобилей ремонтного участка «Центральный» Анатолий Кандалов, начальник отдела вспомогательных и пассажирских перевозок автотранспортной службы Александр Зорин.

Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации объявлена машинисту бульдозера гаража «Центральный» Евгению Челмайкину.

Почетные грамоты администрации Междуреченского муниципального округа вручены оператору электронно-вычислительных и вычислительных машин автотранспортной службы Оксане Кондратовой, слесарю по ремонту автомобилей гаража «Сибиргинский» Александру Карнакову, водителю автомобиля БелАЗ гаража «Ольжерасский» Андрею Коротких, ведущему специалисту отдела вспомогательных и пассажирских перевозок автотранспортной службы Владимиру Лошкову.

«Автотранспортная служба играет важную роль в жизни угольной компании «Южный Кузбасс». Это одно из основных звеньев процесса угледобычи. Сотни автомобилей и единиц спецтехники работают на разрезах, обогатительных фабриках, занимаются грузо- и пассажироперевозками. В канун Дня автомобилиста мы еще раз говорим спасибо работникам подразделения, от которых напрямую зависит бесперебойная работа компании», – сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

