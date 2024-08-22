В «Южном Кузбассе» прошел первый общекорпоративный конкурс профмастерства группы «Мечел» среди рабочих горнодобывающих предприятий

В угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») назвали имена лучших рабочих горнодобывающих предприятий «Мечела» — машинистов экскаваторов, водителей карьерных самосвалов и машинистов буровых станков. В масштабах всей Группы конкурс проводился впервые.

За право называться «Лучшим по профессии» на площадках «Южного Кузбасса» боролись 34 работника, представляющих 3 предприятия горнодобывающего дивизиона Группы «Мечел»: ПАО «Южный Кузбасс», АО ХК «Якутуголь» и ПАО «Коршуновский ГОК».

В первый день соревнований прошел теоретический этап. Помимо профессиональной специфики, вопросы тестирования касались охраны труда и промышленной безопасности.

В рамках практического этапа, проходившего во второй день, конкурсанты демонстрировали профессиональные навыки, выполняя нестандартные задания. Машинисты экскаватора РС-3000 разливали воду в стаканы, строили пирамиды из деревянных блоков, «играли в баскетбол». Машинисты экскаватора ЭКГ-8И прокалывали воздушные шары, забивали гвозди и «играли в футбол».

Машинисты буровой установки совершали движение по заданной траектории и поражали цель. Конкурсанты с помощью пульта управления передвигали буровой станок по заданной траектории и, достигнув нужной отметки, должны были попасть буром в установленную цель.

Водители карьерных самосвалов БелАЗ-7513 маневрировали на размеченной площадке. Участники старались максимально быстро и аккуратно пройти «парковку», «колею», «кольцо передним и задним ходом», «предохранительный вал» и «стоп-линию».

По итогам двух дней соревнований лучшим машинистом экскаватора РС-3000 стал Евгений Кособоков (ПАО «Южный Кузбасс»). На втором и третьем месте представители «Коршуновского ГОКа»: Андрей Ершов и Михаил Похомов соответственно.

Первое место в номинации «Лучший машинист экскаватора ЭКГ-8И» занял Дмитрий Чеканов (АО ХК «Якутуголь»), второе место у Сергея Ерасова (ПАО «Южный Кузбасс»), бронза досталась Владимиру Шевелёву (ПАО «Коршуновский ГОК»).

Среди машинистов буровой установки победу одержал Михаил Орлов (ПАО «Южный Кузбасс»). Второе место – Михаил Халиков (АО ХК «Якутуголь»). Третьим стал Павел Симонов (ПАО «Коршуновский ГОК»).

Звание лучшего водителя технологического автомобиля БелАЗ завоевал Антон Четин (АО ХК «Якутуголь»). Серебро у Юрия Курдюмова (ПАО «Коршуновский ГОК»). Бронза досталась Андрею Смолянову (ПАО «Южный Кузбасс»).

Победителям присвоено звание «Лучший по профессии», они получили денежные призы. Всем участникам финального этапа конкурса профмастерства вручили дипломы и сувениры с символикой Группы «Мечел».

«Масштабирование конкурсов профессионального мастерства на всю Группу «Мечел» позволило не просто выявить лучших. Общекорпоративный конкурс стал эффективной площадкой для общения квалифицированных специалистов, обмена опытом и лучшими практиками. Уверен, все конкурсанты вернутся на родные предприятия и по-новому посмотрят на свою работу. А мы, задумывая такой конкурс, хотели показать основные профессии на производстве, подчеркнуть, что мы ценим своих работников, ценим профессионалов и гордимся, что именно такие люди работают в нашей компании», — отметил генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Конкурсы профмастерства очень популярны в компании. Это престижно, интересно, есть азарт и стремление к победе. В этом году конкурс «Лучший по профессии» вышел на новый уровень: представители «Южного Кузбасса», «Коршуновского ГОКа» и «Якутугля» собрались и показали мастерство на кузбасской площадке. Это настоящие высококлассные специалисты. Именно они двигают компанию вперед и мотивируют коллег совершенствовать свои профессиональные навыки», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»