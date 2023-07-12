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Важно: При применении пестицидов необходимо соблюдать экологические регламенты PDF Печать E-mail

В целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел от опасного воздействия пестицидов Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, что  пестициды нужно применять строго в соответствии с экологическим регламентом, указанном в  инструкции для применения пестицида. Не допускается применение пестицидов и агрохимикатов, которые не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации.                                                                                                                           На тарной этикетке пестицида в обязательном порядке указан номер государственной регистрации, а также цифровое обозначение класса опасности препарата для пчел в полевых условиях. Существует три класса опасности пестицидов для пчел и соответствующие экологические регламенты их применения:

1 класс опасности – высокоопасные (категория риска – высокий):— проведение обработки растений вечером после захода солнца;— при скорости ветра не более 1–2 м/с;— погранично-защитная зона для пчел не менее 4-5 км;— ограничение лёта пчел – от 4–6 суток или удаление семей пчел из зоны обработки на срок более 6 суток.2 класс опасности – среднеопасные (категория риска – средний):— скашивание цветущих сорняков по периметру обрабатываемого поля на расстояние возможного сноса пестицида;— проведение обработки растений вечером после захода солнца;— при скорости ветра не более 2–3 м/с;— погранично-защитная зона для пчел не менее 3–4 км;— ограничение лёта пчел не менее 2–3 суток.3 класс опасности – малоопасные (категория риска – низкий):— проведение обработки растений ранним утром или вечером после захода солнца;— при скорости ветра — не более 4–5 м/с;— погранично-защитная зона для пчел не менее 2–3 км;— ограничение лёта пчел не менее 20–24 часов.Управление напоминает  пчеловодам, что  во избежание гибели пчел, в период обработки территорий необходимо  вывозить пчел в безопасное место на расстояние более 7 км от обрабатываемых полей или  обеспечить изоляцию пчел.

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2023
Общество

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