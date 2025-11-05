Важные аспекты законодательства обсудили кемеровские аграрии на совещании с представителем Россельхознадзора

30 октября 2025 года для аграриев Кемеровской области — Кузбасса посредсвом видео-конференц-связи состоялось совещание, посвященное разъяснению действующего законодательства участникам внешнеэкономической деятельности — экспортерам зерновой продукции.

Так, заместитель начальника отдела государственного фитосанитарного надзора Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Андрей Шубенков напомнил предпринимателям о фитосанитарных требованиях стран-экспортеров, предъявляемых при отгрузках зерна из Российской Федерации. Также спикер подробно остановился на процедуре аттестации хозяйствующих субъектов в китайской системе CIFER и обновлённом перечне карантинных вредных организмов для Китайской Народной Республики.

Участники совещания активно включались в диалог, в ходе которого были даны ответы на все заданные вопросы, касающиеся фитосанитарных требований, предъявляемых, Китайской Народной Республикой; процесса оформления сопроводительных документов на продукцию, отгружаемую в Поднебесную.

Резюмируя своё выступление, Андрей Шубенков рекомендовал хозяйствующим субъектам внимательно изучить нормативные правовые документы и привести свою деятельность в соответствие с действующими требованиями. Вместе с тем, он обратил внимание, что в настоящее время специалисты ведомства активно откликаются на инициативу аграриев о проведении адресных профилактических визитов в отношении хозяйств Кемеровской области — Кузбасса.