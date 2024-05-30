Весенне-полевые работы продолжаются в Тяжинском округе

В посевной кампании принимают участие 12 сельскохозяйственных предприятий. Яровыми культурами уже засеяно 55,5 % площадей. Общая посевная площадь зерновых составит более 35 тысяч гектаров, из них зернобобовых – более 21 тыс. га, технических культур – более 10 тысяч. гектаров.

На сегодняшний день в округе подходят к завершению работы по закрытию влаги – это более 28 тысяч гектаров. Количество осадков и положительная температура в отсутствие морозов в травостое позволяют спрогнозировать урожайность зерновых культур не менее 25,5 центнеров с гектара и технических не менее – 26,5 в амбарном весе.

В прошлом году хозяйства Тяжинского округа обеспечили сельскохозяйственные культуры минеральным питанием до 45 кг действующего вещества на гектар посевной площади. В этом году аграрии намерены сохранить показатель.

Продолжается работа по улучшению качества семенного материала. Хозяйства полностью обеспечены семенами. В посевной кампании участвуют 42 единицы техники. Аграрии планируют завершить посевную к 12 июня.