Ветеран Росгвардии из Владивостока повел встречу с кемеровскими юнгвардейцами

Руководитель ассоциации братства краповых беретов Дальнего Востока подполковник в отставке Александр Худяков запустил автопробег «Кадеты России - Кадеты Росгвардии», в рамках которого вместе с подопечными обменивается опытом в подготовке и воспитании молодежи с кадетами России Дальневосточного и Сибирского регионов. В рамках автопробега краповик посетил город Кемерово, где участники познакомились с учениками профильных классов Росгвардии школы №74.

Гости рассказали ребятам о целях своего приезда, о подготовке детей в центре спортивно-военно-патриотического воспитания детей и молодёжи «Витязь-ДВ» и обсудили планы на будущее. Вместе с военнослужащими из отряда специального назначения «Кузбасс» участники автопробега побывали на занятии по самбо, где посмотрели на тренировку юнгвардейцев, а также поучаствовали в экскурсии по мемориальному музею имени абсолютного чемпиона мира по высшему пилотажу, заслуженного мастера спорта и почетного гражданина города Кемерово Владимира Давыдовича Мартемьянова.

Встреча юнгвардейцев с участниками автопробега завершилась на памятнике Воину-Освободителю, где дети и гости с Владивостока возложили цветы.

Фото: Росгвардия