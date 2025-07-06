Ветераны СВО в Кузбассе могут бесплатно освоить творческие профессии

Кемеровский филиал РГИСИ объявил о старте приема заявок на образовательный проект «Креативные индустрии для СВОих». Участники специальной военной операции могут бесплатно пройти обучение и реализовать свои творческие идеи.



Программа включает два направления — электронная музыка и фото-видеопроизводство. Занятия проходят раз в неделю и состоят из групповых и индивидуальных уроков, а также практических заданий. В процессе обучения участники проекта научатся создавать электронную музыку, получат навыки портретной съемки и видеографии.



Кроме того, с 17 сентября начнется прием заявок на обучение по направлениям: дизайн, анимация и театральное творчество.



Образовательная программа реализуется в рамках действующих соглашений о совместной работе, подписанных Кузбасским союзом ветеранов СВО и Министерством образования Кузбасса, а также филиалом РГИСИ в Кемерове и региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса