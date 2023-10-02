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Ветераны «Южного Кузбасса» провели ежегодную спартакиаду

Ветераны угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») встретились на своей 11-й спартакиаде. В мероприятии приняли участие представители разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский» и «Томусинский».

Традиционный осенний праздник ветеранов управления по открытой добыче угля «Южного Кузбасса» состоялся на территории оздоровительного комплекса «Звёздочка». В программу спартакиады вошли спортивные и творческие состязания.

В женской эстафете участницы на скорость чистили картошку, метко бросали ее в тару и возвращались на исходную позицию. Лидером этапа стали представительницы разреза «Сибиргинский», немного уступил «Томусинский», «красногорцы» пришли третьими.

Мужчины соревновались в шахматах и городках. В шахматных баталиях победила команда «томусинцев», на втором месте ― «сибиргинцы», третье ― у «красногорцев». Лучшими в игре в городки стали открытчики разреза «Томусинский», на втором месте ― «Красногорский», на третьем ― «Ольжерасский».

В дартсе сборные «Красногорского» и «Сибиргинского» набрали одинаковое количество очков и разделили первое место, второе ― у «Томусинского», третье ― у «ольжерассцев». Лучшую меткость в керлинге на асфальте показали ветераны разреза «Сибиргинский», всего один балл им проиграли «красногорцы». В новинке спартакиады – игре «Бочче» – первенство разделили разрезы «Сибиргинский» и «Красногорский».

Попробовать бросить валенок на максимальное расстояние могли все желающие, но лучший результат показал «сибиргинец» Геннадий Копьянков ― 18,5 метра.

На выставке-соревновании «Урожайные грядки» ветераны поделились урожаем и композициями с дачных грядок, угостили друг друга блюдами и напитками собственного приготовления.

Общий итог спартакиады ветеранов-открытчиков «Южного Кузбасса» таков: обладателями первого места и кубка победителя стали открытчики разреза «Сибиргинский», второе место у «томусинцев», третье заняли «красногорцы». Призеры и лучшие в каждой категории награждены почетными грамотами.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
02/10/2023
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