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Викторина «Музыка весны» состоялась в Тяжинском округе

Специалист Листвянского сельского Дома культуры – филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провела среди учеников 7, 8, 9 класса блиц-опрос «Приметы весны».
Также школьники отгадывали весенние загадки, в задании «Кадр из мультфильма» угадывали название мультипликационной ленты. Кроме того ребята слушали весенние трели птиц и определяли, чьи это голоса. Также вспомнили весенние сказки и картины известных художников, посвященные весне.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/03/2025
Культура
Тяжин
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