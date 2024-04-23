Включение предприятия Кузбасса по производству кормов растительного происхождения в Реестр стран Таможенного союза

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено обследование предприятия Кемеровской области ООО «Осинниковский маслозавод» по производству, хранению и реализации жмыха рапсового кормового на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям стран Евразийского экономического союза. Предприятие включено в Реестр стран Таможенного союза, что позволяет осуществлять перемещение поднадзорной продукции по территориям государств – членов Евразийского экономического союза (РФ, Казахстан, Киргизия, Армения и Белорусь) без ограничений.

На сегодняшний день предприятие готово экспортировать свою продукцию в Казахстан.

ООО «Осинниковский маслозавод» включено в программу мониторинга в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора по государственной работе «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров» на II полугодие 2024 года.