Владимир Мединский и Илья Середюк приняли участие во Всероссийском военно-историческом форуме «Михаил Кутузов: истории великих побед»

В Новокузнецке состоялся Всероссийский военно-исторический форум «Михаил Кутузов: истории великих побед». В пленарном заседании приняли участие Помощник Президента РФ, председатель РВИО, 1-й секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Форум «Михаил Кутузов: истории великих побед» важен для сохранения исторической памяти. Современная Украина считает таких деятелей, как Александр Первый, Михаил Илларионович Кутузов угрозой для своей государственности, потому что они дают пример нам, нашим бойцам на передовой, тем, кто трудится в тылу — как надо жить, как надо сражаться за свое Отечество. И мы должны сохранять и передавать память о них», — сказал Владимир Мединский.

Участников поприветствовал губернатор Кузбасса Илья Середюк.

«Сегодня мы с вами говорим о героических подвигах наших предков. На повестке — сохранение памяти о значимых исторических событиях и их влияние на современность, исследования эволюции военных стратегий и технологий, роль литературы, кино, музыки и других видов искусства в воспитании патриотизма. Этот форум не про прошлое. Он про наше будущее. Про то, на каких ценностях мы растим новое поколение», — отметил Илья Середюк.

К пленарному заседанию подключились праправнучка полководца Михаила Кутузова, председатель Союза потомков участников Бородинской битвы Юлия Хитрово, а также директор Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Корнеев.

В экспозициях выставочного проекта «Михаил Кутузов — полководец Великих Побед» были представлены официальные и архивные документы, карты, изобразительные и мультимедийные материалы, мемуары, исторические монографии, лучшие образцы классической художественной литературы и результаты археологических раскопок периода Отечественной войны 1812 года.

Для сохранения научно-исследовательского материала по итогам форума будет подготовлен сборник материалов.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса