Вниманию хозяйствующих субъектов

В соответствии с Положением о федеральном государственном земельном контроле (надзоре), утвержденным постановлением Правительства Российской федерации № 1081 от 30.06.2021, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) осуществляет государственный земельный надзор за соблюдением требований, связанных с обязательным использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Одним из основных нарушений в области землепользования является неиспользование земельных участков сельскохозяйственного назначения. Участки зарастают сорной и древесно-кустарниковой растительностью, что является причиной возникновения весенних пожаров сухой травы, имеющих наиболее губительные экологические последствия и требующих крупных финансовых вложений для их ликвидации.

Такие действия (бездействия) землепользователей приводят к нарушениям следующих обязательных требований: п. 2 ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, установлено, что в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации; абз. 2, 4, 7, 8 ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, установлено, что собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны: использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности; соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы; п. 1 ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, где определено, что земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства); абз. 1, 2, 3, 4 ст. 8 Федерального закона от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» определено, что Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны:

осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду;

обеспечивать проведение мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения в соответствии с планом проведения таких мероприятий, составленным в соответствии с частью четвертой статьи 15 настоящего Федерального закона;

соблюдать нормы и правила в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.

Нарушения вышеуказанных норм права влечет административную ответственность, предусмотренную ч.2 ст.8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» установлен запрет на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает собственникам, арендаторам, пользователям земельных участков сельскохозяйственного назначения о недопущении пала травы на землях сельскохозяйственного назначения и о необходимости своевременного проведения агротехнических, культуртехнических мероприятий, направленных на приведение участков в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции.