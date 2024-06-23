Военно-исторический фестиваль «Путь к Победе» прошел в селе Преображенка Тяжинского округа

Более 200 участников военно-исторических клубов Сибири реконструировали события первого дня Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня полчища нацистов перешли государственную границу. Началось немецко-фашистское вторжение на территорию Советского Союза. Воссоздать эту трагическую страницу отечественной истории взялись реконструкторы из городов Красноярска, Омска, Томска, Новосибирска, Кемерово, Березовского, из Крапивинского округа и Алтайского края. Не остались в стороне и дети – воспитанники военно-патриотических клубов региона.

К масштабному фестивалю готовились тщательно. Изучали военные документы о событиях первого дня войны, подготовили максимально достоверные костюмы. В Тяжинском округе военно-исторический фестиваль «Путь к Победе» прошел уже в третий раз. В этом году его посвятили 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

Были созданы различные тематические локации: «Парикмахерская», «Дом на Заречной», «Фотоателье «Кадр времени», «Сельский рынок», «Швейное ателье». Присутствующие на фестивале будто совершили увлекательное путешествие в начало 40-х годов ХХ века. Здесь царила атмосфера довоенной эпохи, безмятежной жизни последнего мирного дня – 21 июня 1941 года. Как и 83 года назад, работали кинопередвижки, молодые люди танцевали под патефон, баян и гитару, звучала музыка.

В развернутой работниками Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова избе-читальне можно было почитать газеты советского времени, военную литературу и даже попробовать себя в письме пером. Студенты и преподаватели Тяжинского агропромышленного техникума воссоздали атмосферу выпускного вечера 21 июня 1941 года. Студенты были одеты в платья и костюмы тех лет, а преподаватели исполнили роли директора, учителей и партийного работника. Ребята читали стихи и танцевали вальс, а затем посетили городской парк представленный работниками центра национальных культур.

На протяжении двух дней организаторы фестиваля, одетые в военную форму и в гражданские костюмы того времени, проводили интерактивные викторины и военно-исторические мастер-классы. Работали тир, лазертаг, мобильный дом юнармии, планетарий, кинотеатр, а также различные фотозоны.

Гости и участники фестиваля могли посетить открывшийся в мае 2024 года дом-музей Николая Ивановича Масалова. На площадке работал передвижной музей героя-земляка, где были представлены личные вещи, письма, фотографии известного на весь мир воина-сибиряка, при штурме Берлина спасшего из-под обстрела немецкую девочку.

Среди участников фестиваля прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В память о погибших земляках-тяжинцах погибших на фронтах Великой Отечественной войны были зажжены свечи памяти.

На свежем воздухе действовали торговые точки, сувенирные лавки, военная полевая кухня. Для проживания гостей и участников фестиваля был развернут палаточный городок. На фестивале «Путь к Победе» побывали более двух тысяч жителей и гостей Тяжинского округа.